От Москвы до Киева по железной дороге можно будет доехать за 7 часов

В 2014 году между Москвой и Киевом запустят скоростной экспресс

В четвертом квартале 2014 года между Москвой и Киевом запустят экспресс, который будет проходить между двумя столицами всего за семь часов.

На территории России у поезда будет единственная промежуточная остановка - в Брянске, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на гендиректора Федеральной пассажирской компании (ФПК) Михаила Акулова.

Накануне ФПК ("дочка" ОАО "РЖД") и Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины подписали в Брянске декларацию о повышении качества обслуживания пассажиров и ускорении пассажирских перевозок. Главным вопросом встречи был запуск ускоренного пассажирского поезда Москва - Киев.

Акулов пояснил, что с пуском экспресса время в пути по этому маршруту сократится минимум на три часа, прежде всего за счет ускорения таможенного контроля и обновления подвижного состава - на маршруте будут ходить составы, произведенные испанской фирмой Talgo.

По железной дороге между Москвой и Киевом почти 900 километров. Для поездок на Украину гражданам России нужен только внутренний паспорт.