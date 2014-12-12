Россию и Украину разведут при жеребьевке Лиги Европы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Представители России и Украины не смогут сыграть друг с другом в 1/16 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В плей-офф Лиги Европы от Украины попали киевское "Динамо" и "Днепр", от России - московское "Динамо" и питерский "Зенит".

Сеяными будут 12 победителей групп и четыре лучшие команды, которые по итогам группового этапа Лиги чемпионов заняли третье место: "Динамо" Киев, "Боруссия", "Брюгге", "Бешикташ", "Зальцбург", "Динамо" Москва, "Интер", "Фейеноорд", "Эвертон", "Наполи", "Фиорентина", "Легия" и вылетевшие из ЛЧ "Атлетик", "Спортинг", "Олимпиакос", "Зенит" Санкт-Петербург.

Несеянные - вторые в группах ЛЕ и четыре худшие команды, из числа тех, кто занял третьи места в группах ЛЧ: "Днепр", "Вильярреал", "Торино", "Тоттенхэм", "Селтик", ПСВ, "Севилья", "Вольфсбург", "Янг Бойз", "Ольборг", "Генгам", "Трабзонспор" и вылетевшие из ЛЧ "Рома", "Аякс", "Ливерпуль", "Андерлехт".

Напомним, жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится 15 декабря.