Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта 2017, 21:04

Регионы

Пентагон обвинил Россию в нарушении договора РСМД

Фото: ТАСС/Ron Sachs

Пентагон обвинил Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), передает ТАСС.

По словам замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пола Селва, российские военные расположили новую крылатую ракету в зоне ответственности НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна соблюдает все взятые на себя обязательства по данному договору.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об озабоченности НАТО информацией о российских крылатых ракетах.

Россия Пентагон НАТО жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика