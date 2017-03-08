Пентагон обвинил Россию в нарушении договора РСМД

Фото: ТАСС/Ron Sachs

Пентагон обвинил Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), передает ТАСС.

По словам замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пола Селва, российские военные расположили новую крылатую ракету в зоне ответственности НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна соблюдает все взятые на себя обязательства по данному договору.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об озабоченности НАТО информацией о российских крылатых ракетах.