Российское оружие повысит обороноспособность Сербии – Вучич

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поставки российского оружия в его страну повышают обороноспособность, сообщает РИА Новости. Вучич подчеркнул, что в скором времени ожидается прибытие новых танков и разведывательных машин.

Он напомнил 1999 год, когда Сербия подвергалась бомбардировкам НАТО. Вучич рассказал, что скоро в Сербию с официальным визитом прибудет министр обороны России Сергей Шойгу.

В апреле этого года президент Сербии заявлял о необходимости закупок зенитных ракетных систем С-300 и командного пункта. Россия готовится отправить в Сербию истребители МиГ-29, танки, бронемашины, средства ПВО, радиолокационные станции и вертолеты. Это произойдет в 2018 году.