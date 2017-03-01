Форма поиска по сайту

Россия не будет вступать в новую гонку вооружений – Матвиенко

Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, однако государство примет меры для обеспечения национальной безопасности, сообщает РИА Новости. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко

По ее словам, военно-политический блок НАТО и лобби промышленников, занятых в сфере обороны, пытаются спровоцировать рост расходов на вооружение.

Матвиенко выразила надежду, что в мире есть понимание того, что гонка вооружений несет в себе опасность.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал НАТО институтом холодной войны. Глава МИД отметил, что расширение этой организации привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе.

Он отметил, что организация не готова наладить конструктивное сотрудничество с РФ.

Встреча Сергея Лаврова и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга прошла в Мюнхене 17 февраля. Тогда Столтенберг заявил, что организация "твердо стоит на необходимости диалога с Россией".

Глава дипломатического ведомства России напомнил об обещании со стороны НАТО говорить "с позиции силы". Генсек отметил, что позиция будет "предсказуемой".

Высказывание о намерении говорить с Россией "с позиции силы" принадлежит главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Он заявил, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но диалог намерены вести в подобном ключе.

