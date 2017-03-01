Россия не будет вступать в новую гонку вооружений – Матвиенко

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, однако государство примет меры для обеспечения национальной безопасности, сообщает РИА Новости. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
По ее словам, военно-политический блок НАТО и лобби промышленников, занятых в сфере обороны, пытаются спровоцировать рост расходов на вооружение.
Матвиенко выразила надежду, что в мире есть понимание того, что гонка вооружений несет в себе опасность.
Он отметил, что организация не готова наладить конструктивное сотрудничество с РФ.
Встреча Сергея Лаврова и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга прошла в Мюнхене 17 февраля. Тогда Столтенберг заявил, что организация "твердо стоит на необходимости диалога с Россией".
Глава дипломатического ведомства России напомнил об обещании со стороны НАТО говорить "с позиции силы". Генсек отметил, что позиция будет "предсказуемой".
Высказывание о намерении говорить с Россией "с позиции силы" принадлежит главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Он заявил, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но диалог намерены вести в подобном ключе.