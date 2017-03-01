Россия не будет вступать в новую гонку вооружений – Матвиенко

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, однако государство примет меры для обеспечения национальной безопасности, сообщает РИА Новости. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко

По ее словам, военно-политический блок НАТО и лобби промышленников, занятых в сфере обороны, пытаются спровоцировать рост расходов на вооружение.

Матвиенко выразила надежду, что в мире есть понимание того, что гонка вооружений несет в себе опасность.