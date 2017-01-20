Бесплатно приватизировали жилье в 2016 году 75 тысяч москвичей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более семидесяти пяти тысяч москвичей воспользовались услугой бесплатной приватизации жилья в 2016 году, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве.

Всего по Москве в минувшем году было зарегистрировано 75 758 прав на жилые помещения на основе договоров о приватизации (передаче жилья в собственность граждан).

Из-за того, что не все желающие успели оформить документы в срок, услуга бесплатной приватизация была продлена до 1 марта 2017 года.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра

В 2007–2016 годах почти 1,4 миллиона москвичей оформили право собственности на недвижимость по закону о приватизации.





Подать документы на приватизацию жилья можно двумя способами – через городские центры госуслуг "Мои документы" (МФЦ) или через портал госуслуг. Специалисты МФЦ самостоятельно формируют весь пакет документов, дополняя заявление и личные документы членов семьи заявителя всеми необходимыми сведениями и справками.

