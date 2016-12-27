Йод и зеленку в России не будут продавать по рецепту – СМИ

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Йод и зеленка в аптеках не будут продаваться по рецепту, передает РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве.
Вместе с тем, это не отменяет ранее принятого постановления Роспотребнадзора: ведомство на 30 дней приостановило продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25 процентов.
Ранее вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что валокордин начнут продавать по рецептам во втором квартале 2017 года, и в настоящий момент идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов йод, зеленку и другие спиртосодержащие средства.
Сведения о том, что валокордин и настойку боярышника нужно отпускать по рецепту врача, появились после массового отравления в Иркутске. На прошлой неделе там погибли 77 человек.
21 декабря сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить склад с запрещенной продукцией и задержать 12 фигурантов дела – индивидуальных предпринимателей, а также их наемных работников, которые торговали спиртосодержащей жидкостью мелким оптом и в розницу.
Дело возбуждено по статье "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".
Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны более 20 человек, в том числе заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Михаил Лужнов.
Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией спиртосодержащей продукции после отравления концентратом "Боярышника". По его словам, необходимо изъять эти препараты из розничной торговли либо поставить на контроль оборот этих средств, в том числе с помощью системы ЕГАИС.
Роспотребнадзор ввел временный запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Ограничения распространяются только на препараты двойного назначения. Как отразится постановление на москвичах – в этом материале.