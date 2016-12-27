Йод и зеленку в России не будут продавать по рецепту – СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Йод и зеленка в аптеках не будут продаваться по рецепту, передает РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве.

Вместе с тем, это не отменяет ранее принятого постановления Роспотребнадзора: ведомство на 30 дней приостановило продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25 процентов.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что валокордин начнут продавать по рецептам во втором квартале 2017 года, и в настоящий момент идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов йод, зеленку и другие спиртосодержащие средства.

Сведения о том, что валокордин и настойку боярышника нужно отпускать по рецепту врача, появились после массового отравления в Иркутске. На прошлой неделе там погибли 77 человек.