С 1 августа запретят ввоз в Россию рыбных консервов из Латвии

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Россию приостановят ввоз рыбных консервов из Латвии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу федерального Роспотребнадзора Анну Попову. Запрет вступит в силу с 1 августа 2015 года.

"Пока речь идет о четырех латвийских предприятиях", – заявила Попова, добавив, что консервы других предприятий все еще исследуются.

По ее словам, решение о запрете ввоза продукции из Латвии принято из-за "целого спектра нарушений", который обнаружили в продукции по результатам государственного санитарного надзора за оборотом пищевой продукции и надзора в сфере защиты прав потребителей.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили несоответствие требований к маркировке, к массовой доле основного продукта, нарушения по показателям энергетической ценности.

"Партии пищевой продукции, которые не соответствовали установленным требованиям, сняты с реализации", – сообщила Попова.

Отметим, что в июне этого года российские рыболовы предлагали наложить эмбарго на ввоз всех рыбных консервов из стран ЕС.

Напомним, в России уже год действует эмбарго на ввоз различных продуктов из стран Европы и США. Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты.

В июне правительство внесло изменения в список продуктов. Под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох.