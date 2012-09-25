Роспотребнадзор запретил ввоз генномодифицированной кукурузы

Фото: ИТАР-ТАСС

В Россию временно приостановлен ввоз генетически модифицированной кукурузы NK603, передает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Решение приняло после того, как журнал "Токсикология пищевых продуктов и химических веществ" опубликовал статью ученых из Италии и Франции.

"(В статье) представлены результаты научных исследований об отрицательном влиянии на здоровье крыс генетически модифицированной кукурузы NK603", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор направил запрос о рассмотрении корректности выводов ученых в НИИ питания РАМН. Кроме того, официальное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию и изложить позицию Евросоюза по данному вопросу было направлено в адрес главы Гендиректората по здравоохранению и защите потребителей Европейской Комиссии.