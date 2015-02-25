Роспотребнадзор разработал новые правила для кондитеров

Для пекарен и кондитерских разработаны новые санитарные нормы

Роспотребнадзор разработал новые санитарные нормы для кондитерских и пекарен, передает телеканал "Москва 24". Правила еще не вступили в силу, однако многие производственные компании начинают готовиться уже сейчас. Им могут понадобиться переоборудование и дополнительные помещения.

Как следует из нового проекта СанПиН, на территории кондитерских предприятий запретят сажать деревья, дающие при плодоношении хлопья или волокна.

Кроме того, новые правила запрещают взбивать масло или сливки для крема в солнечных помещениях. Эти цеха можно будет располагать только в северной и западной частях зданий. Температура в производственных помещениях не должны будет превышать +18 градусов.

При этом в пекарнях нужно будет исключить сквозняки, чтобы с ветром в продукты не попали вредные вещества.

Роспотребнадзор также запретил размещать кондитерские цеха и пекарни в подвалах. Многим производителям, скорее всего, придется искать дополнительные помещения: отдельные комнаты понадобятся для обработки свежих фруктов, варки сиропа, резки бисквита и разбивания яиц.

Изменения коснутся и правил поведения с продуктами. Так, соль для производства хлеба можно будет использовать только в растворенном виде, а масло для крема запретят хранить больше четырех часов. Кроме того, фрукты и ягоды для производства пюре придется протирать через сито с ячейками диаметром 1,5 миллиметра.

Как сообщили M24.ru в Роспотребнадзоре, постановление о пересмотре норм, касающихся производства хлеба и кондитерских изделий, было подготовлено еще в сентябре прошлого года. Тогда же его опубликовали на едином портале размещения проектов правовых актов. На данный момент публичное обсуждение постановления на портале завершилось.

Теперь ведомству предстоит опробовать новые правила и окончательно решить, стоит ли принимать акт.

Отметим, сейчас производство кондитерских изделий в России регулируют санитарные правила, утвержденные в 1996 году.

Напомним, ранее новые СанПиН Роспотребнадзор разработал для школ. Так, около каждого образовательного учреждения в бижайшем будущем появится парковка. В первую очередь места на ней будут предназначаться для машин, которые привозят детей-инвалидов.

В школьных гардеробах разрешат использовать вешалки-плечики. Кроме того, раздевалки при спортзалах обеспечат душами.