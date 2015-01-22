Прокуратура проверит цены в 300 магазинах столицы

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В ближайшие три дня прокуратура совместно с Роспотребнадзором проверит цены в столичных торговых точках. Инспекторы придут в 250-300 магазинов города и зафиксируют цены на товар, рассказал депутат Мосгордумы Александр Семенников, сообщает корреспондент M24.ru.

"Помимо цен проверят качество товара и соблюдение миграционного законодательства владельцами торговых точек", - подчеркнул Семенников.

Ранее M24.ru сообщало, что в столичных магазинах начались проверки цен. Руководитель управления по связям с общественностью и PR X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") Владимир Русанов заявил, что за один день было зафиксировано 20 визитов представителей Генпрокуратуры, и проверки продолжаются.

Куда жаловаться на завышенные цены на продукты и бензин

Проверяющие запрашивали документы, интересовались динамикой цен и обоснованием в случае их роста.

Ранее министр сельского хозяйства Николай Федоров заявлял, что в 2015 году цены на продукты питания могут повыситься на 10-15 процентов. Министр добавил, что экономические стрессы являются благоприятной средой для спекулянтов.

15 января Росстат обнародовал статистику роста цен на продукты. Ощутимые изменения наблюдались в праздники. Как оказалось, рост цен на плодоовощную продукцию в семь раз превысили уровень инфляции. Изменилась и стоимость импортных товаров. На некоторые группы рост составил до 45 процентов. Больше всех прибавили сахар и алкоголь. Представители торговых сетей предупреждают, что дальнейшее увеличение цен неизбежно.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил аграрному ведомству контролировать цены на сельхозпродукцию. Он также потребовал принять "все необходимые меры" для исключения необоснованного роста цен.