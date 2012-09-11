Жалоба ОАО "Седьмой континент" на закрытие магазина отклонена

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Мосгорсуд отклонил жалобу ОАО "Седьмой Континент" на временное закрытие магазина, расположенного в Южном административном округе.

Жалоба ОАО "Седьмой Континент" об отмене постановления Чертановского районного суда в отношении магазина на Днепропетровской улице рассматривалась на заседании Мосгорсуда 4 сентября.

"Мосгорсуд оставил постановление Чертановского районного суда г.Москвы от 16.08.2012 г. без изменения, а жалобу ОАО "Седьмой Континент" – без удовлетворения", – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Напомним, ранее столичное управление Роспотребнадзора выявило многочисленные нарушения требований санитарного законодательства в магазине "Седьмой континент", расположенном по адресу: ул. Днепропетровская, д.4А, стр.1. В связи с этим в отношении ОАО "Седьмой континент" были составлены протоколы об административном правонарушении.

16 августа Чертановский районный суд Москвы принял решение о приостановлении деятельности этого магазина на 60 суток.