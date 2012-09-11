Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

11 сентября 2012, 20:14

Жалоба ОАО "Седьмой континент" на закрытие магазина отклонена

Роспотребнадзор бизнес нарушения суды жалобы магазины

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд отклонил жалобу ОАО "Седьмой Континент" на временное закрытие магазина, расположенного в Южном административном округе.

Жалоба ОАО "Седьмой Континент" об отмене постановления Чертановского районного суда в отношении магазина на Днепропетровской улице рассматривалась на заседании Мосгорсуда 4 сентября.

"Мосгорсуд оставил постановление Чертановского районного суда г.Москвы от 16.08.2012 г. без изменения, а жалобу ОАО "Седьмой Континент" – без удовлетворения", – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Напомним, ранее столичное управление Роспотребнадзора выявило многочисленные нарушения требований санитарного законодательства в магазине "Седьмой континент", расположенном по адресу: ул. Днепропетровская, д.4А, стр.1. В связи с этим в отношении ОАО "Седьмой континент" были составлены протоколы об административном правонарушении.

16 августа Чертановский районный суд Москвы принял решение о приостановлении деятельности этого магазина на 60 суток.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать