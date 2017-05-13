Renault приостановил работу нескольких заводов из-за кибератак

Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Компания Renault приостановила производство нескольких заводов на территории Франции после того, как ее компьютерные системы подверглись массированной кибератаке, сообщает агентство France Presse на своей странице в Twitter.
Автопроизводитель объяснил это желанием избежать распространения вируса. При этом, в компании не уточняют какие именно промышленные объекты затронула данная мера.
Renault стал первой из крупных французских компаний, пострадавших от глобальной волны электронных взломов. В компании делают все, чтобы противостоять атаке.
За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить 600 долларов в криптовалюте Bitcoin.