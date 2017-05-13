Форма поиска по сайту

13 мая 2017, 15:41

Транспорт

Renault приостановил работу нескольких заводов из-за кибератак

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Компания Renault приостановила производство нескольких заводов на территории Франции после того, как ее компьютерные системы подверглись массированной кибератаке, сообщает агентство France Presse на своей странице в Twitter.

Автопроизводитель объяснил это желанием избежать распространения вируса. При этом, в компании не уточняют какие именно промышленные объекты затронула данная мера.

Renault стал первой из крупных французских компаний, пострадавших от глобальной волны электронных взломов. В компании делают все, чтобы противостоять атаке.

В пятницу, 12 мая, хакеры атаковали компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тысяч кибернападений с использованием вируса-шифровальщика. Наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России – в частности, атаке подверглись МЧС, МВД, РЖД, банки и некоторые сотовые компании.

За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить 600 долларов в криптовалюте Bitcoin.

