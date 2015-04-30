Эрл Свитшот выпустил 10-минутный музыкальный коллаж

Фото: facebook.com/EarlSweatshirtMusic
Эрл Свитшот (Earl Sweatshirt) – участник рэп-группировки OFWGKTA – выпустил 10-минутный музыкальный коллаж Solace.
Solace – это "музыка, записанная, когда я достиг самого дна и нашел там что-то", говорится в подписи к видео.
Запись вышла почти через месяц после выхода третьего студийного альбома I Don't Like Shit, I Don't Go Outside. Послушать его можно здесь.
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В рейтинге журнала Complex Эрл занял 11-е место рейтинга "25 лучших рэперов мира не старше 25 лет".
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