Эрл Свитшот выпустил 10-минутный музыкальный коллаж

Фото: facebook.com/EarlSweatshirtMusic

Эрл Свитшот (Earl Sweatshirt) – участник рэп-группировки OFWGKTA – выпустил 10-минутный музыкальный коллаж Solace.

Solace – это "музыка, записанная, когда я достиг самого дна и нашел там что-то", говорится в подписи к видео.

Запись вышла почти через месяц после выхода третьего студийного альбома I Don't Like Shit, I Don't Go Outside. Послушать его можно здесь.

Earl Sweatshirt – рэпер из Лос-Анджелеса, участник хип-хоп группы OFWGKTA. Эрл выпустил свой первый одноименный релиз в 16 лет. Его отец профессиональный поэт. Эрл был объявлен американским хип-хоп журналом XXL в кандидаты Freshman of 2012 (новое и перспективное лицо в хип-хопе). В рейтинге журнала Complex Эрл занял 11-е место рейтинга "25 лучших рэперов мира не старше 25 лет".





