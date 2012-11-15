Мирзаева могут отпустить после оглашения приговора

Приговор по делу Расула Мирзаева огласят 27 ноября

15 ноября Замоскворецкий суд рассмотрел результаты пятой экспертизы по делу Расула Мирзаева. Также в суде состоялись прения сторон. Приговор спортсмену будет оглашен 27 ноября.

Судьей по делу выступил Андрей Федин. На предыдущем заседании он назначил проведение новой экспертизы после ходатайства семьи погибшего Агафонова.

Специалисты Минздрава вместе с экспертами из других научных учреждений выясняли, имеет ли удар Мирзаева отношение к смерти студента Агафонова в августе 2011 года. Вины медиков в смерти молодого человека эксперты не нашли. При этом специалисты не смогли установить, связан ли удар Мирзаева со смертью Агафонова. Они мотивировали это тем, что данный вопрос "выходит за пределы компетенции комиссии экспертов".

"Все повреждения, квалифицируемые как повлекшие тяжкий вред здоровью Агафонова И.А. (закрытая тупая черепно-мозговая травма) возникли в результате падения с высоты собственного роста и удара о дорожное покрытие затылочной областью", – зачитал Федин выводы экспертов.

После оглашения результатов экспертизы состоялись прения сторон.

Прокурор Андрей Сергеев попросил переквалифицировать действия Мирзаева по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК России). Он отметил, что обвиняемый явился к следователю добровольно, кроме этого у Мирзаева находится на иждивении ребенок. Сергеев попросил учитывать данные факты при вынесении приговора, поскольку они являются смягчающими обстоятельствами. Он указал и на то, что у спортсмена была возможность повторно ударить Агафонова после его падения.

Также гособвинитель поддержал прокурора, выступавшего на предыдущем заседании, и сказал, что в срок наказания Мирзаеву должно быть засчитано время, которое спортсмен провел в СИЗО. По закону, день, проведенный в изоляторе, засчитывается за два дня колонии. Это значит, что после оглашения приговора 27 ноября Мирзаев может быть отпущен на свободу прямо из зала суда.

Представители потерпевших не согласились с позицией прокурора. Они считают, что Мирзаев нанес профессиональный удар, который повлек смерть Агафонова. Адвокат Матвей Цзен отмечает, что в действиях Мирзаева был косвенный умысел.

"Совершенное преступление является крайне общественно опасным", – заявил Цзен. Он считает, что Мирзаев может стать примером для других. Его поступок начнут повторять зная, что наказания не будет.

Адвокат Оксана Михалкина, также представляющая интересы семьи погибшего Агафонова, подчеркнула, что они не согласны с позицией государственного обвинителя. По ее мнению, если суд вынесет решение, руководствуясь просьбой прокурора смягчить наказание, количество подобных преступлений может увеличиться.

"Человек, ударив другого и убив его с одного удара, будет понимать, что ничего с ему за это не будет", – сказала Михалкина и пообещала подать кассационную жалобу после вынесения приговора.

Адвокат Мирзаева Алексей Гребенский напомнил, что спортсмен до происшествия возле ночного клуба достойно представлял Россию на международных соревнованиях. Защитник согласился с предположением прокурора, что у Мирзаева была возможность повторно ударить Агафонова после его падения, но самбист этого не сделал. Наоборот, как показывает видеозапись, спортсмен вернулся и пытался помочь.

Мирзаев попросил прощение у семьи Агафонова и сказал, что готов во всем им помогать.

Спортсмен не согласился с представителями потерпевших, что он бил рефлекторно. Он заметил, что если бы у него был умысел нанести вред, то он бы ударил Агафонова правой рукой.

"Не надо меня судить как кавказца, судите меня как русского", – сказал Мирзаев в заключение прений.

