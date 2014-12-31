Двухэтажный поезд Москва - Санкт-Петербург запустят в начале 2015 года

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С 1 февраля 2015 года между Санкт-Петербургом и Москвой начнет курсировать двухэтажный фирменный поезд, сообщает пресс-служба РЖД.

Время отправления из Москвы и Санкт-Петербурга - 22.50. В Москву поезд будет прибывать на следующий день в 6.47, в Санкт-Петербург - в 6.44. Рейсы будут совершаться ежедневно.

В пресс-службе отмечают, что маршрут Москва - Санкт-Петербург - Москва включен в систему динамического ценообразования, которая предусматривает изменение стоимости на билет в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест. В первые дни продажи стоимость проезда в двухэтажном вагоне составит от 1299 рублей.

В составе поезда будут купейные вагоны, штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями и сопровождающего, а также вагон-ресторан.

Напомним, осенью 2013 года двухэтажные поезда начали курсировать по маршруту Москва - Адлер.

Глава Федеральной пассажирской компании Михаил Акулов сообщал, что в 2015 году компания закупит двухэтажные вагоны с местами для сидения. Ожидается, что поезда будут курсировать между Тулой, Курском, Орлом и Белгородом. Кроме того, новые поезда должны поехать между городами Поволжья, а также до Брянска и Смоленска.

А в Московской области могут появиться двухэтажные электрички.