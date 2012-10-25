Поезда из Москвы будут ходить быстрее

Фото: ИТАР-ТАСС

Правление ОАО "Российские железные дороги" сообщило, что в ближайшее время ускорит движение дневных пассажирских поездов из Москвы в Ярославль, Белгород и Смоленск, а также ночные маршруты Новосибирск – Омск и Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

Количество пассажиров на поездах данных маршрутах увеличивается, поэтому РЖД считает целесообразным повысить скорость составов на этих направлениях.

В планах РЖД также запуск ускоренных поездов на маршрутах, курсирующих из Москвы в Адлер, Новороссийск, Кисловодск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Владивосток, Казань и Ижевск, Оренбург, Уфу, Саранск, Ульяновск, Пензу, Чебоксары, Тольятти, из Санкт-Петербурга – в Адлер, Тюмень и Екатеринбург, Ижевск и Челябинск, из Красноярска – в Новосибирск, из Адлера – в Краснодар, сообщает "Интерфакс".

В планах наладить скоростное сообщение между Самарой и Волгоградом, Саранском и Самарой, поскольку в этих городах в 2018 году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.