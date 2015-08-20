Число вагонов в поездах "Ласточка" увеличат вдвое

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Количество вагонов в поезде "Ласточка", курсирующем между Москвой и Смоленской по пятницам и в выходные дни августа, увеличится вдвое, сообщает пресс-служба РЖД.

Теперь вместо составов с 5 вагонами начнут ходить поезда с 10 вагонами. Как отмечают в ведомстве, это связано с сезонным увеличением пассажиропотока.

Так, из столицы в Смоленск с увеличенным количеством вагонов в рейс отправятся "Ласточки" № 747 (в 18.30) – 21 и 28 августа и № 745 (в 7.10) – 23 и 30 августа.

Из Смоленска отправятся удлиненные составы № 746 (в 7.30) – 22 и 29 августа, и № 748 (в 17.15) – 23 и 30 августа.

Отметим, что поезд "Ласточка" из Москвы в Смоленск или обратно добирается за 4,5 часа.

Ранее Сергей Собянин и глава РЖД Владимир Якунин открыли новое железнодорожное депо на станции Подмосковная, предназначенное для технического обслуживания поездов "Ласточка", которые будут перевозить пассажиров по Малому кольцу МЖД.

Мэр Москвы отметил, что ежегодно электропоезда в Москве перевозят 680 миллионов человек, то есть около двух миллионов человек ежедневно.

Он выразил надежду, что на Малое кольцо Московской железной дороги, которое может начать работу в 2016 году, РЖД поставит новые современные поезда.