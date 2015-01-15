Билеты на поезда международных маршрутов подорожают – Якунин

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Стоимость билетов на поезда международных маршрутов увеличится, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента ОАО "РЖД" Владимира Якунина.

Рост цен на билеты связан с резким падением курса рубля.

По словам Якунина, РЖД платит тариф за использование иностранной инфраструктуры в швейцарских франках. Сейчас очевидно обесценивание рубля, при этом тарифы иностранных владельцев инфраструктуры сохраняются.

Повышение стоимости билетов будет как минимум на уровень падения рубля, добавил Якунин.

Ранее сообщалось, что на проезд в "Сапсанах" введут новую систему скидок. Учитывать будут специальные повышающие и понижающие коэффициенты. Действовать тарифы будут с 15 января и в течение трех месяцев. Стоимость проезда будет зависеть не только от глубины продажи, использования вместимости, времени в пути следования и класса обслуживания в поезде, но и от дня недели и времени отправления состава.