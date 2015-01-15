Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

15 января 2015, 15:21

Билеты на поезда международных маршрутов подорожают – Якунин

РЖД поезда билеты рост цен Владимир Якунин падение рубля

Фото: ТАСС / Александр Карелин

Стоимость билетов на поезда международных маршрутов увеличится, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента ОАО "РЖД" Владимира Якунина.

Рост цен на билеты связан с резким падением курса рубля.

По словам Якунина, РЖД платит тариф за использование иностранной инфраструктуры в швейцарских франках. Сейчас очевидно обесценивание рубля, при этом тарифы иностранных владельцев инфраструктуры сохраняются.

Повышение стоимости билетов будет как минимум на уровень падения рубля, добавил Якунин.

Ранее сообщалось, что на проезд в "Сапсанах" введут новую систему скидок. Учитывать будут специальные повышающие и понижающие коэффициенты. Действовать тарифы будут с 15 января и в течение трех месяцев. Стоимость проезда будет зависеть не только от глубины продажи, использования вместимости, времени в пути следования и класса обслуживания в поезде, но и от дня недели и времени отправления состава.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать