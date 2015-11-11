СКР опубликовал результаты нового исследования останков Николая II

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет опубликовал результаты новых исследований, направленных на подтверждение подлинности останков Николая II и его семьи.

Для экспертизы были взяты образцы следов крови с одежды Александра II, в которой он находился в момент совершения теракта 1 марта 1881 года, с их помощью провели генетическую идентификацию черепов, найденных в захоронении ("екатеринбургские останки").

Анализ показал, что ДНК из предполагаемых останков схожа с данными, полученными ранее при исследовании рубахи Николая II со следами его крови. Там была обнаружена гетероплазмия – редкая генетическая мутация.

Кроме того, в результате первичного генетического анализа ДНК, экстрагированной из части скелета императрицы Александры Федоровны, были найдены участки, совпадающие с вариантами у потомков английской королевы Виктории по материнской линии (императрица была внучкой королевы Великобритании).

Исследования на этом не заканчиваются: для получения окончательного вывода эксперты сравнят ДНК с ближайшими родственниками царя.

Напомним, СК возобновил расследование убийства семьи Романовых в октябре этого года. Дело было заведено в 1993 году в связи с обнаружением захоронения в окрестностях Екатеринбурга. Тогда следствие пришло к выводу, что останки принадлежат расстрелянным в ночь с 16 на 17 июля 1918 года членам Российского Императорского дома. В 1998 году уголовное дело было прекращено в связи со смертью лиц, совершивших преступление.

Однако в 2007 году при проведении раскопок во время поисков останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны были найдены фрагменты костей и зубы двух человек (женщины и ребенка) с признаками воздействия высокой температуры.

Для выяснения обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, следствие было возобновлено. Как оказалось, останки принадлежат детям Николая II - Алексею Романову и Марии Романовой. После этого дело вновь закрыли.

По просьбе Русской Православной церкви в июле 2015 года была создана рабочая группа по вопросам, связанным с исследованием и захоронением находящихся останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовой.