Мутко и Лебедев стали кандидатами на пост президента РФС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Избирком Российского футбольного союза зарегистрировал министра спорта России Виталия Мутко и вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева кандидатами на пост президента РФС, сообщает пресс-служба союза.

Лебедева выдвинула на этот пост одна организация-член РФС. Виталия Мутко поддержали сразу 45 организаций.

Новый президент РФС будет избран 2 сентября сроком на один год. В этот же день будет избран член исполкома РФС. Сейчас на это место претендуют семь кандидатов: Михаил Гершкович, Виктор Горлов, Анзор Кавазашвили, Андрей Кутепов, Игорь Лебедев, Николай Левников и Вагиз Хидиятуллин.

Ранее m24.ru сообщало, что Российский футбольный союз принял документы, подтверждающие участие министра спорта Виталия Мутко в выборах президента организации. Кроме того, председатель правительства Дмитрий Медведев снял запрет на совмещение должностей министра спорта и президента РФС.

Напомним, полномочия предыдущего президента РФС Николая Толстых прекращены досрочно. Такое решение было принято на конференции РФС 31 мая. Чтобы сохранить свой пост, ему не хватило порядка 10 голосов. За его отставку было отдано 235 голосов, против – 196, воздержались – 22.

Согласно уставу организации, исполняющим обязанности президента назначен вице-президент РФС Никита Симонян.