Глава КДК Российского футбольного союза Катков подал в отставку

Фото: ИТАР-ТАСС

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Владимир Катков в среду подал главе РФС Николаю Толстых заявление об отставке.

"Да, мне было подано заявление, которое будет рассмотрено в установленном порядке и, скорее всего, удовлетворено. В ближайшие дни руководство РФС определится с кандидатурой нового руководителя этого дисциплинарного органа", - сказал Толстых "Интерфаксу".

О возможных причинах отставки информации пока не поступало. В ближайшее время, в случае если отставка Каткова будет принята, РФС рассмотрит новые кандидатуры на пост главы КДК.

КДК РФС является юрисдикционном органом российского футбола. В состав комитета входят председатель, заместитель председателя и девять обычных членов. В обязанности комитета входят вынесение дисциплинарных санкций клубам, игрокам и официальным лицам, допустившим различные нарушения футбольного регламента.

1 ноября состоялось заседание КДК, на котором отменили дисквалификацию футболиста ЦСКА Алана Дзагоева, полученную за агрессивные действия в отношении игрока "Динамо" Люка Уилкшира.