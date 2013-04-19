Форма поиска по сайту

19 апреля 2013

Авиарейсы из Петербурга в Москву задержаны из-за угрозы взрыва

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 20 рейсов, в том числе и рейсы Санкт-Петербург - Москва, по-прежнему задерживаются в аэропорту "Пулково" из-за сообщения об угрозе взрыва. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в здании аэропорта заложена бомба.

Пассажиров и работников комплекса спешно эвакуировали и начали искать взрывное устройство. Аэропорт не принимал самолеты и отложил все вылеты. После обследования сотрудниками транспортной полиции выяснилось, что угроза взрыва оказалась ложной.

Руководству аэропорта пришлось внести коррективы в расписание рейсов. Некоторые из них, в том числе несколько рейсов Санкт-Петербург - Москва, были задержаны.

Также задерживаются несколько международных рейсов из "Пулково-2".

Отметим, что в ходе эвакуации полицейские вывели из опасной зоны более полутора тысяч человек.

