Оглашение приговора по делу "Оборонсервиса" займет три дня

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Пресненский суд столицы будет оглашать приговор по делу "Оборонсервиса" три дня. Это связано с большими объемами материалов дела, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Нину Юркову.

Ранее суд признал виновной в хищении 3 миллиардов рублей бывшую начальницу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву. Свою вину фигурантка не признает.

Представитель Генпрокуратуры Вера Пашковская в ходе прений попросила судью приговорить Васильеву к восьми годам условно со штрафом в миллион рублей и запретом занимать должности на госслужбе.

Предполагаемым соучастникам обвинение предложило назначить условное наказание на сроки от четырех до шести лет со штрафом от 300 до 900 тысяч рублей.

Также, по мнению прокуратуры, подсудимым следует выплатить потерпевшим около 800 миллионов рублей. Эту сумму покроет имущество Васильевой, на которое наложен арест – счета, украшения и квартиры.

Напомним, Евгения Васильева является главной фигуранткой "дела Оборонсервиса". По версии следствия, она, будучи главой департамента имущественных отношений МО, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене.

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

Однако суд не счел необходимым назначить Васильевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому она ожидает оглашения приговора в семикомнатной квартире в центре Москвы.

Пресненский суд начал оглашение приговора по делу "Оборонсервиса"

По мнению следователей, Васильева намеренно ввела Сердюкова в заблуждение, продавая государственную собственность по заниженным ценам. Сама Васильева убеждает СК в том, что все сделки совершались по личным указаниям Сердюкова, однако следователи обнаружили в документах только одну подпись бывшего министра.

Позже Минобороны отказались от иска на 2,2 миллиарда рублей к Евгении Васильевой и другим фигурантам дела о хищениях. Речь идет об акциях 31-го Проектного института, которые вернули министерству еще в 2013 году.

При этом в СКР заявили, что обвинения с Васильевой снимать не будут. По словам руководителя пресс-службы СКР Владимира Маркина, это "не говорит о том, что ущерб от преступления стал меньше – он как был 3 миллиарда рублей, так и остался".