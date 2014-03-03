Фаррелл Уильямс выпустил первый за восемь лет сольный альбом

Фаррелл Уильямс. Фото: facebook.com/Pharrell

3 марта музыкант, композитор и продюсер Фаррелл Уильямс выпустил новую пластинку. G I R L вышел на лейбле Columbia Records и стал первым альбомом Уильямса со времен In My Mind, релиз которого состоялся в далеком 2006 году.

Всего в G I R L вошло 10 треков прославленного рэпера. Среди них есть и Happy – композиция, которая звучала в мультфильме "Гадкий я 2" (Despicable Me 2) и стала одной из самых успешных песен-номинантов на "Оскар". Несмотря на то, что статуэтку трек в итоге не получил, и слушатели, и критики оценили его по достоинству. Этот хит оказался в топе множества престижных чартов, в том числе в конце февраля возглавил Billboard Hot 100.

Кроме Happy, на свежем альбоме можно услышать композиции, исполненные Фарреллом в дуэте с Джастином Тимберлейком и Алишей Киз.

Все композиции Уильямса отличаются легкостью, динамичностью и позитивом. Ритмичные и веселые треки не оставят равнодушными ни любителей танцев, ни ценителей качественного хип-хопа.

G I R L доступен для покупки в iTunes с 3 марта.