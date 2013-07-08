Новым директором Политехнического музея стала Юлия Шахновская

Директор Политехнического музея Борис Салтыков покидает свой пост. Музей возглавит Юлия Шахновская.
Салтыков займет пост президента музея и будет курировать научное направление. Новый директор - Юлия Шахновская - ранее занимала должность гендиректора фонда развития Политеха, сообщает телеканал "Москва 24".
Салтыков возглавлял Политех с 2010 года. В этом году музей закрылся на реконструкцию, которая продлится до 2018 года.
Ранее Шахновская сообщила, что переезд всего музейного фонда закончится к сентябрю, а к октябрю-ноябрю начнутся строительные работы, которые продлятся до 2017 года.
В Политехе будет создан подземный парк, который объединит два сквера – с одной и другой сторон Политехнического музея.
В здании музея заменят инженерные коммуникации и отремонтируют помещения. Помимо павильона, в интернете откроется виртуальная экспозиция.