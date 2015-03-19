Пол Маккартни введет Ринго Старра в Зал славы рок-н-ролла

Пол Маккартни введет барабанщика группы The Beatles Ринго Старра в Зал славы рок-н-ролла в США, сообщает Reuters со ссылкой на организаторов мероприятия.

Все остальные участники The Beatles уже являются лауреатами Зала славы.

Сейчас уже получено согласие Пола Маккартни на участие в 30-й по счету церемонии, которая пройдет 18 апреля. Также в церемонии примут участие Стиви Уандер, Патти Смит, Джон Майер и Джо Уолш.

Зал славы рок-н-ролла

– организация и одноименный музей в США, штат Огайо. Он посвящен самым известным и влиятельным людям эпохи рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим персонажам, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию.

Город Кливленд, где располагается музей, обосновал свою привилегию называться родиной рок-н-ролла открытием радио WMMS и тем, что там работал DJ Алан Фрид, придумавшим сам термин "рок-н-ролл" в начале 1950-х. Также существует Зал славы рок-н-ролла в Сан-Франциско.

Войти в Зал музыканты могут через 25 лет после выхода своего первого альбома или сингла. Так, Джона Леннона номинировали ровно через 25 лет после выхода его первого сингла "Give Peace a Chance" (1969) – в 1994 году. Каждый год около 1000 экспертов выбирают от пяти до семи артистов.

