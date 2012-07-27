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Политика

27 июля 2012, 15:25

В Московской области проверят цены на хлебобулочные изделия

Подмосковье ФАС завод власть

В Московской области грядет проверка цен на хлебобулочные изделия. Основанием для этого стала жалоба Минсельхоза в антимонопольную службу. В будущем министерство намерено создать спецподразделение по мониторингу цен на хлеб

Подмосковные чиновники проверят цены на хлеб. Министерство сельского хозяйства области уже направило соответствующий запрос в Федеральную антимонопольную службу. Поводом для проверки послужили жалобы местных хлебозаводов, которые считают, что крупные производители вытесняют их с рынка заниженными ценами, пишут "Известия".

В будущем подмосковные власти намерены создать спецподразделение по мониторингу цен на хлеб.

"Оптовые цены на муку с начала 2012 года выросли на 57% и сейчас достигают 15 рублей за 1 кг. Одной из причин может быть спекуляция мукомолов", - заявила изданию председатель правления Союза производителей хлеба Московской области Алена Сабатарова.

Она отметила, производство одного батона хлеба обходится предприятию в среднем в 11 рублей. Тогда как крупные заводы предлагают их магазинам по 6,4 рубля за штуку.
Подобные "махинации" с ценами на хлеб могут привести к банкротству некоторых мелких компаний. Отсутствие конкуренции через пару лет будет способствовать повышению цен на хлеб в три раза, считает Сабатарова.

Однако другие эксперты это мнение не разделяют. Главная причина роста цен на хлебобулочные изделия - засуха в ряде регионов России, в том числе на Урале, в Западной Сибири и Поволжье, что приводит к увеличению стоимости зерна, прежде всего пшеницы. Только за последний месяц она выросла на 25%, отмечают специалисты.

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