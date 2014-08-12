Площадь городского округа Пущино увеличится почти на 40 гектаров

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Главное управление территориальной политики Московской области уточнило границу городского округа Пущино. Таким образом, увеличилась его площадь почти на 40 гектаров. Об этом сообщается в сообщении пресс-служба ведомства.

"Главное управление провело работу по уточнению границ, описало их с помощью современных геодезических методов и подготовило соответствующий проект закона", - заявила начальник главного управления территориальной политики Московской области Эльмира Хаймурзина.

После принятия закона, уточняющего границы, площадь городского округа Пущино составит 1823 гектаров, а не 1783,7 гектаров, как закреплено в действующей редакции Закона Московской области "О статусе и границе городского округа Пущино".

Новый проект закона о границе городского округа вынесен на заседание правительства области, далее документ будет направлен на рассмотрение в Мособлдуму. Закон "О статусе и границе городского округа Пущино" содержит текстовое и картографическое описание границы. В соответствии с законодательством, до 1 января 2015 года границы всех муниципальных образований должны быть утверждены в виде координат.