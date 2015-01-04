В 2015 году на доплаты к пенсиям в Подмосковье выделят 4,3 млрд рублей

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В 2015 году на доплаты к пенсиям отдельным категориям граждан в Подмосковье выделят более 4 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты населения Московской области.

По словам министра соцзащиты населения Ирины Фаевской, региональную социальную доплату в размере 2 тысяч 385 рублей в месяц к пенсии получат более 149 тысяч граждан.

Таким образом, сумма выплат по дотациям к пенсиям Московской области в 2015 году по сравнению с прошлым годом вырастет почти на 2 миллиарда рублей.

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Напомним, 1 января в России введен новый порядок начисления пенсии. Трудовая пенсия разделится на две части - страховую и накопительную.

Расчет страховой будет осуществляться по новой формуле - не в рублях, а в пенсионных коэффициентах или баллах. Количество баллов будет зависеть от величины заработной платы, стажа работы и возраста выхода на пенсию.