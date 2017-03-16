В Шереметьеве перекрыт международный канал поставки наркотиков

Фото: пресс-служба "Почты России"

"Почта России" и федеральная таможенная служба перекрыли канал поступления в Россию наркотиков из Перу, сообщили m24.ru в пресс-службе почтовой службы.

Сотрудники Шереметьевской таможни изъяли более двух килограммов синтетических наркотиков у 43-летнего москвича. Мужчина пытался получить международную посылку, прибывшую в Россию из Перу.

В изъятой посылке находились одиннадцать пластиковых бутылок с растворенными в жидкости концентратами наркотиков. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ.

По решению Химкинского городского суда подозреваемого заключили под стражу.