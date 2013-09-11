В Москве установили красные почтовые ящики для писем по городу

В Москве появились красные почтовые ящики для писем по городу

11 сентября в Москве появились красные почтовые ящики, предназначенные только для внутригородской корреспонденции. Новый проект Почты России должен сократить сроки доставки писем по городу.

Пока специальные ящики будут располагаться в 24 крупных столичных отделениях почтовой связи. В некоторых их установят по два – на фасаде и внутри.

Как сообщает пресс-служба московского филиала Почты России, нововведение сократит сроки доставки по городу до двух дней, не считая дня отправки. Если проект оправдает себя, красные ящики установят во всех отделениях Москвы, а их на сегодняшний день около полутысячи. Такую систему сегодня успешно используют в ряде европейских стран.

Таким образом, теперь в Москве будут функционировать почтовые ящики трех цветов: красные – для внутригородской почты; синие – для корреспонденции в другие регионы и желтые – для ускоренных "Отправлений 1-го класса".