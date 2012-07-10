Столичные почтовики провели флешмоб

7 июля на территории дизайн-завода «Флакон» состоялась необычная акция. Сотрудники московского филиала «Почты России» вместе со своими друзьями и семьями провели флешмоб, посвященный дню российской почты.

Участники акции выстраивались таким образом, чтобы составить слова «Почта России», соблюдая при этом черты корпоративного шрифта компании. При этом все мобберы были одеты в футболки и бейсболки с логотипом «Почты России», а в руках держали большие посылочные коробки.

Цель акции, по замыслу организаторов, заключалась в том, чтобы через сплоченность людей и их умение работать в команде показать огромную роль почты в жизни страны.

В акции приняли участие более 250 человек, съемка велась с использованием четырех видео- и двух фотокамер. В ближайшее время ожидается появление видеоролика с результатами флешмоба, сообщает пресс-служба столичного отделения «Почты России».

День российской почты отмечается во второе воскресенье июля. В нынешнем году этот праздник пришелся на 8 июля.