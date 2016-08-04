Почта России не получит денег от государства на исполнение "пакета Яровой"

Почте России не выделят денег на исполнение "пакета Яровой"

Государство не планирует выделять финансирование Почте России на исполнение "пакета Яровой". Вместо этого Минкомсвязи уточнит нормы закона, и возможно разрешит принимать посылки в открытом виде.

Министр связи Николай Никифоров пояснил, что речь идет о том, чтобы не создавать для почтовых служб крайне жесткие условия деятельности. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

"Почта России заявляла, что им потребуется примерно 500 миллиардов рублей для реализации этого закона. Таких денег, безусловно, государство не выделит", – объяснил Иванов.

По словам эксперта, для вскрытия посылок необходимо будет нанять еще и специально обученного человека, который разбирается в видах взрывчатых веществ и так далее. "Понятно, что обычный сотрудник почты такой квалификации не имеет", – добавил Иванов.

Как заявлял ранее заместитель генерального директора по посылочному бизнесу ФГУП "Почта России" Сергей Малышев, сейчас анализируется трактование нового закона и его возможное влияние на правила оказания услуг почтовой связи.

"В случае если закон не будет обязывать оснащать все 42 тысячи отделений почтовой связи дорогостоящим рентгенотелевизионным оборудованием, которое уже сегодня применяется на крупных сортировочных центрах, то инвестиции будут несопоставимо ниже максимально предполагаемых. Мы надеемся, что обеспечение дополнительного контроля безопасности вложений будет возможно путем изменения регламента оказания услуг почтовой связи", - объяснил он.

"Рассчитываем, что после детальной проработки и анализа нового закона, будут найдены решения, не требующие существенных инвестиций и необходимости государственного финансирования. Таким образом, исполнение закона не повлечет за собой рост тарифов на почтовые услуги для наших клиентов", – добавил Малышев.

С 1 июля 2018 года операторы почтовой связи будут обязаны использовать рентгенотелевизионные и радиоскопические установки, металлодетекторы и газоанализаторы, чтобы исключить возможность пересылки оружия, взрывчатки и других запрещенных веществ и предметов.

На какой стадии пересылки надо проводить досмотр, пока не ясно. Если устанавливать оборудование во все 42 тысячи отделений "Почты России", на его закупку потребуется как минимум 500 миллиардов рублей. Кроме того, повышение стоимости доставки может сократить объем покупок в интернет-магазинах на 30–40 процентов.

Законопроект, авторами которого выступили депутаты Госдумы Ирина Яровая и Виктор Озеров, также подразумевает, что операторы будут хранить на территории России информацию о приеме и передаче голосовых вызовов и сообщений. Сейчас операторы обязаны хранить информацию только о фактах соединения в течение шести месяцев. Пока срок остается таким же, но может быть изменен – последнее слово за правительством.

Также закон обязывает мессенджеры и соцсети предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений. За отказ предлагается ввести штрафы в размере от 800 тысяч до миллиона рублей. Изменения вступят в силу 20 июля 2016 года, а обязательство хранить содержание звонков и сообщения начнет действовать 1 июля 2018 года.

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется статьей о недоносительстве: за несообщение о преступлении будут отправлять в колонию на срок до года. Эта норма распространяется на терроризм, захват власти и посягательство на жизнь государственного деятеля.