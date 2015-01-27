Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов в Уфу

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Лоукостер "Победа" открыл продажу авиабилетов на регулярный рейс по новому направлению Москва-Уфа-Москва.

Уфа стала четырнадцатым городом в маршрутной сети авиаперевозчика, сообщает Агентство "Москва".

Ежедневный рейс начнет выполняться с 20 февраля на новых узкофюзеляжных самолетах Boeing-737-800 NG, которые рассчитаны на перевозку 189 пассажиров. Стоимость билетов в одну сторону - от 999 рублей.

Напомним, лоукостер "Победа" является дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот". Первая бюджетная авиакомпания "Аэрофлота" - "Добролет" - прекратила полеты в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза.

30 декабря 2014 года "Победа" получила сертификат на право выполнения регулярных рейсов. Компания располагает восемью самолетами Boeing 737-800. Именно такое количество лайнеров необходимо для получения сертификата. При меньшем числе воздушных судов - от трех самолетов - компания может выполнять только чартерные рейсы.

Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Москвы в Белгород, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижневартовск, Пермь, Сочи, Сургут, Тюмень и Екатеринбург. Стоимость билета в один конец без учета сборов составляет 999 рублей.

В четверг, 22 января, авиакомпания открыла продажу авиабилетов на регулярный рейс по направлению Москва-Архангельск-Москва. В феврале 2015 года запустит дополнительные рейсы из Москвы в Тюмень и Екатеринбург. В настоящее время в Екатеринбург ежедневно летают два рейса, в феврале их станет три. В Тюмень ежедневно летает один рейс, а будет два.

К 2018 году маршрутная сеть авиакомпании будет насчитывать более 45 внутрироссийских и международных направлений и около 40 воздушных судов, которые будут перевозить 10 миллионов человек.