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Культура

17 декабря 2014, 18:20

Орландо Блум рассказал о новых "Пиратах Карибского моря"

Пираты Карибского моря кино Орландо Блум

Фото: страница "Пиратов Карибского моря" на Facebook

Орландо Блум намекнул, что новые, уже пятые по счету, "Пираты Карибского моря" (Pirates of the Caribbean) могут стать началом перезапуска всей серии фильмов.

"Я пока не уверен, что буду сниматься в фильме, сейчас идут переговоры. Вообще, кажется, они хотят перезапустить всю франшизу и сконцентрировать внимание на моем герое и его взаимоотношениях с сыном", - рассказал Блум в интервью IGN.

Уже известно, что в "Пиратах Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) роль Капитана Джека Воробья вновь сыграет Джонни Депп. Американские СМИ ранее сообщали, что Барбоссу на экране опять воплотит Джеффри Раш.

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Как ранее сообщало M24.ru, зрители увидят новых "Пиратов" летом 2017 года.

Кинокомпания Disney и продюсер серии лент Джерри Брукхаймер в качестве режиссеров наняли Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга, снимавших фильм "Кон-Тики" (Kon-Tiki).

Первый фильм франшизы вышел в 2003 году, второй - в 2006, третий - в 2007, четвертый - в 2011.

Сейчас на экранах можно увидеть другой фильм с Орландо Блумом - заключительную часть "Хоббита" (Hobbit). На счету Блума также роли в лентах "Властелин колец" (The Lord of the Rings), "Мушкетеры" (The Three Musketeers), "Троя" (Troy).

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