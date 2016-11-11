Как в столице борются со снегопадами и подтоплениями

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В пятницу, 11 ноября, на столицу обрушился ледяной дождь. По прогнозам синоптиков, за двое суток в городе выпадет порядка 60 процентов месячной нормы осадков. О том, какие технологии столичные власти используют для уборки города во время погодных аномалий, читайте в материале m24.ru.



Снегоплавильные пункты

Коммунальные службы Москвы были переведены на круглосуточный режим работы еще 9 ноября. В уборке города от снега задействованы более 10 тысяч единиц спецтехники и до 20 тысяч рабочих.

"Количество выпавшего снега по нормативам мы должны убирать восемь суток. Есть норматив: 10 сантиметров – трое суток, плюс каждые пять сантиметров – еще сутки", – поясняет заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

По его словам, сейчас снег вывозится в течение суток. Для этих целей работает около двух с половиной – трех тысяч самосвалов.

Вывоз снега состоит из пяти этапов. Сначала коммунальщики собирают и вывозят снег с дорог, затем – с тротуаров. После этого его вычищают со дворов, а потом идет очистка крыш. Снег свозят на стационарные и мобильные снегоплавильные пункты. Последних в столице работает около полусотни, в основном в центре города, добавляет заммэра.

"Из-за того что собираются большие очереди самосвалов на снеготаялках, мы ведем складирование снега на временных площадках. Это промышленные зоны, никак не связанные с жилым массивом. В каждом округе примерно по одной площадке", – отмечает Бирюков.

Фото: mos.ru





Проверка уборки дворов онлайн

Столичные власти постоянно отслеживают качество уборки улиц онлайн. Для этого создан центр автоматической фиксации правонарушений (ЦАФАП). Он позволяет наблюдать за картинкой со 130 тысяч камер в режиме реального времени и видеть всю уборочную технику.

Территория у подъездов должна быть очищена до утреннего часа пик, когда большинство москвичей идет на работу. Поэтому качество уборки снега там проверяют ежедневно в девять утра.

"100 процентов входных групп у домов мы охватываем наблюдением за два дня. Детские площадки (порядка семи тысяч, которые попадают в объектив камер) отслеживаются за неделю", – рассказывает руководитель ГКУ "Московский центр "Открытое правительство" Наталья Климова. Качество уборки детских и спортивных площадок, а также лавочек во дворах операторы фиксируют ежедневно в 11 утра.

"ГЛОНАСС позволяет зафиксировать, где прошла коммунальная техника. Оценить качество работы с помощью этой системы невозможно, но можно определить, что машины дошли до конкретного объекта, прошли нужную площадь и выполнили необходимое количество операций по уборке", – добавляет Климова.

Нормативы Москвы: правила вывоза снега

Профилактика подтоплений и работа с гололедицей

Столичные коммунальщики имеют десять автомобилей, которые ежедневно сканируют пустоты в подземном пространстве под асфальтом. По словам заммэра Бирюкова, существует порядка 3,5 тысячи мест, где чаще всего происходят подтопления. В основном они располагаются в низинах. "400 бригад ездят по городу, выявляют подтопления и устраняют их. У этих бригад есть все адреса проблемных мест", – заявляет Бирюков.

При этом, по словам заммэра, очистка ливневых решеток в столице проводится каждый день. Усиленная работа начинается после того, как выпадает достаточно большое количество снега. Очисткой занимает более тысячи человек и 400 бригад. Также Бирюков заявляет, что власти всегда готовы к гололеду и минусовым температурам.

"У нас достаточно противогололедных материалов: мелкогравийной крошки, твердых реагентов, которые не дадут пешеходам поскользнуться, если начнется обледенение. В первую очередь мы предварительно обработаем подходы к остановкам общественного транспорта, к метро, к общественно значимым учреждениям", – поясняет заммэра.