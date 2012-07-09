Москвички погасили кредиты на сумму почти 6 миллиардов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество решений о направлении средств материнского капитала на погашение ипотечных кредитов по состоянию на 1 июля 2012 года в столичном регионе увеличилось почти вдвое. Об этом сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по г. Москве и Московской области.

Сегодня владельцы сертификатов могут направить средства «мат капитала» на улучшение жилищных условий семьи, образование детей и увеличение будущей пенсии мамы. Средствами по этим направлениям можно распорядиться, когда ребенку, после рождения которого был получен сертификат, исполнится 3 года. Исключением является погашение жилищных кредитов.

По данным ведомства, эта Программа оказалась очень востребованной у населения: уже более 16 тысяч семей г. Москвы и Подмосковья частично или полностью направили средства материнского капитала на расчеты по жилищным кредитам.

«Общая сумма займов и кредитов, погашенных за счет материнского капитала, в регионе превысила 5,7 млрд. рублей. Гасить жилищные кредиты, взятые в 2011 году и далее, можно, не дожидаясь трехлетия второго ребенка», - подтвердили в столичном Отделении Пенсионного Фонда.

Напомним, что с этого года размер материнского капитала проиндексирован государством на 6% и составляет 387 640 рублей 30 копеек (365 698 рублей 40 копеек в 2011 году).