Площадки весенних фестивалей электрифицируют по ускоренной схеме

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Площадки фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна" подключат к электросетям по ускоренной схеме. Об этом сообщили в департаменте топливно-энергетического хозяйства Москвы. Как отметил глава департамента Павел Ливинский, развлекательные и торговые павильоны подключаются по индивидуальным проектам, что существенно сокращает сроки технологического присоединения и ввода в эксплуатацию.

Ливинский подчеркнул, что всего будут обеспечены энергией 229 объектов на 24-х площадках города.

"Все эти многочисленные объекты нужно оперативно обеспечить электричеством. Причем подключение должно быть выполнено максимально надежно. Кроме того энергетики проведут обучение персонала фестивалей, необходимое для безопасного пользования выделяемыми мощностями", - сказал Ливинский.

Суммарная мощность линий для фестивалей составит более 3 мегаватт, добавил глава департамента.

Напомним, фестиваль "Пасхальный дар" будет проходить в столице с 20 по 27 апреля, а "Московская весна" - 1 по 11 мая.

Основными площадками Пасхального фестиваля станут семь пешеходных зон, восемь парков культуры и отдыха, 11 территорий около храмов, а также порядка 160 учреждений культуры во всех административных округах столицы.

На фестивале "Московская весна" посетителям покажут атмосферу различных эпох московской жизни - начиная с 1920-х годов до наших дней. На десятках площадок будут показаны шесть периодов российской истории - Серебряный век, НЭП, индустриализация, Великая Отечественная война, оттепель и перестройка.

Церемония открытия фестиваля пройдет в Столешниковом переулке.