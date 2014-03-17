Форма поиска по сайту

17 марта 2014, 10:42

Москвичи завоевали 15 медалей на Паралимпиаде в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские спортсмены успешно выступили на Паралимпийских играх в Сочи. На счету москвичей 15 медалей, завоеванных в различных дисциплинах Паралимпиады, сообщает пресс-служба Москомспорта.

Столичные паралимпийцы завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Всего на Паралимпиаде сборная России выиграла 80 наград: 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых. Это лучший результат нашей команды за все время участия в Паралимпийских играх.

Преимущество россиян над командой, занявшей второе место (сборная Германии), оказалось более чем трехкратным. Напомним, на счету немцев 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Российская команда прибудет в Москву рейсом из Сочи 18 марта.

