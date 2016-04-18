Новейшую ЗРК "Триумф" не покажут на параде Победы

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Новейшая зенитная ракетная система С-400 "Триумф" не будет участвовать в параде Победы в Москве, передает ТАСС.

По данным разработчика ЗРК, концерна "Алмаз-Антей", такое решение было принято "в целях экономии средств". Другие модели компании – комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2У" проедут по Красной площади, как и в 2015 году.

В пресс-службе концерна подчеркнули, что техника для парада уже прибыла и покрашена к параду, специалисты провели диагностику, дефектовку и техническое обслуживание.

Отметим, что в этом году впервые в параде примет участие новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, в прошлом году поступивший в состав воздушно-космических сил России. Новый самолет Ил-76МД-90А – модернизированный представитель семейства Ил-76. Машина обладает большей грузоподъемностью, оснащена малошумными двигателями и новым бортовым радиоэлектронным комплексом.

В день Победы также пролетят самолеты Су-24, Су-25, Су-27, Су-34, МиГ-29, МиГ-31, Ан-124-100, Ил-78, Ту-22МЗ, Ту-95, Ту-160, Су-35С и вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ка-52. Высота полета авиации – от 150 до 400 метров.