Российские ученые испытывают новые противоракеты для ПРО Москвы

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Российские ученые начали испытания новых противоракет для системы ПРО столичного региона, передает "Интерфакс".

В перспективе на вооружении войск Воздушно-космической обороны появится система А-235 "Самолет-М", которая получит как ядерные, так и обычные заряды для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

Добавим, что в перспективе противоракеты смогут перехватывать цели в космосе.

В настоящее время небо над столицей прикрывает система А-135 "Амур". В ее состав входит недавно модернизированная радиолокационная станция "Дон-2Н", 32 противоракеты дальнего перехвата, 68 ракет ближнего перехвата и командно-вычислительный пункт.