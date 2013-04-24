Систему противоракетной обороны Москвы усилят

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобороны России планирует модернизацию и усиление системы противоракетной обороны центрального промышленного района, в том числе Москвы. Об этом сообщил замминистра обороны генерал-полковник Олег Остапенко.

"Она (система ПРО Москвы) не только будет модернизироваться. Я так предполагаю, и в планах есть, мы будем включать новые элементы в эту систему", - сказал он.

По словам замминистра, Минобороны выработало последовательность постановки на боевое дежурство целой сети станций. Остапенко напомнил, что в настоящее время завершаются работы по постановке на боевое дежурство радиолокационной станции в Армавире, передает РИА Новости.

Разработка системы ПРО Москвы началась в 1971 году и была закончена в 1995-м. Система предназначена для тражения ограниченного ядерного удара.