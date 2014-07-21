Система ПВО "Железный купол" сбила две из трех ракет над Тель-Авивом

Израильские солдаты. Фото: ИТАР-ТАСС

Израильская система ПВО "Железный купол" сбила две ракеты в над Тель-Авивом, еще одна разорвалась в городе, сообщает ИТАР-ТАСС.

Информации о жертвах и разрушениях в городе не поступало. Отметим, что за две недели операции "Рубеж обороны" - серии авиаударов по позициям боевиков в секторе Газа – Тель-Авив был обстрелян более 20 раз.

Напомним, в ночь на 8 июля Израиль объявил о начале в секторе Газа масштабной спецоперации. Решение было принято после многочисленных случаев ракетных обстрелов территории Израиля с палестинской стороны.

17 июля израильские военные начали наземную фазу операции "Рубеж обороны". На такой шаг, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль пошел "после того как исчерпал все другие возможности". Главной целью военной операции "Рубеж обороны", добавил глава правительства, является уничтожение подземных тоннелей в секторе Газа.