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Жизнь в мире

21 июля 2014, 15:51

Система ПВО "Железный купол" сбила две из трех ракет над Тель-Авивом

ПРО израиль Сектор газа ракеты жизнь в мире

Израильские солдаты. Фото: ИТАР-ТАСС

Израильская система ПВО "Железный купол" сбила две ракеты в над Тель-Авивом, еще одна разорвалась в городе, сообщает ИТАР-ТАСС.

Информации о жертвах и разрушениях в городе не поступало. Отметим, что за две недели операции "Рубеж обороны" - серии авиаударов по позициям боевиков в секторе Газа – Тель-Авив был обстрелян более 20 раз.

Напомним, в ночь на 8 июля Израиль объявил о начале в секторе Газа масштабной спецоперации. Решение было принято после многочисленных случаев ракетных обстрелов территории Израиля с палестинской стороны.

17 июля израильские военные начали наземную фазу операции "Рубеж обороны". На такой шаг, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль пошел "после того как исчерпал все другие возможности". Главной целью военной операции "Рубеж обороны", добавил глава правительства, является уничтожение подземных тоннелей в секторе Газа.

Система противоракетной обороны "Железный купол"

Система ПРО "Железный купол" - сеть батарей противоракетной обороны, предназначенная для защиты от неуправляемых ракет на дальностях от 4 до 70 километров. По состоянию на июль 2014 года на вооружении ПВО Израиля состоит девять батарей.

Первая батарея встала на дежурство в марте 2011 года, к концу того же года их количество достигло трех. Во время операции "Облачный столп" в 2012 году за восемь дней "Купол" перехватил 421 ракету, продемонстрировав эффективность в 85 %.

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