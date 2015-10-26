С начала года камеры помогли задержать почти 5 тысяч машин в розыске

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Столичное управление ГИБДД России с начала года задержало с помощью системы видеонаблюдения около 5000 машин, находившихся в розыске. Об этом в интервью m24.ru рассказал глава московской Госавтоинспекции Виктор Коваленко. Совместно с Федеральной службой судебных приставов выявлено 800 машин злостных неплательщиков штрафов.

"Система видеонаблюдения позволяет в режиме реального времени выявлять номера машин, которые находятся в розыске. Когда машина в розыске проезжает в зоне действия камеры, система получает сигнал. Информация немедленно передается в дежурные части подразделений ДПС, чтобы сотрудники могли обнаружить и задержать автомобиль. Информация о передвижении машины поступает и в дежурные части окружных УВД, благодаря чему к розыску подключаются экипажи патрульно–постовой службы полиции и вневедомственной охраны", – пояснил начальник автоинспекции.

За 9 месяцев 2015 года дорожная полиция в Москве задержала 4 898 машин, из них 384 разыскивались за кражи и угон, 77 за грабежи, 715 за оставление мест ДТП, 2 136 по ориентировкам и 36 за разбой.

Полностью интервью с Виктором Коваленко читайте здесь.

Кроме того, с января по октябрь этого года сотрудники ГИБДД совместно с работниками УФССП выявили 800 машин злостных неплательщиков. "В ходе 115 совместных рейдов арестовано 107 автомобилей, 25 тысяч исполнительных документов фактически исполнены, взыскано почти 43 миллиона рублей. Сейчас ни одно юридически значимое действие в ГИБДД Москвы невозможно без проверки на своевременную оплату административного штрафа," – заключил Коваленко.

Всего в Москве действует 800 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Кроме того, в городе установлено 2,5 тысячи камер телеобзора. Центр организации дорожного движения также проводит тестирование 50 "умных" камер, распознающих ДТП и нестандартную остановку автомобилей. Для распознавания используются камеры телеобзора, установленные в районе Садового кольца. Эти устройства измеряют общую скорость потока автомобилей.

Напомним, в России появятся также ГОСТы с требованиями к дорожным камерам и их расположению. Эти комплексы должны будут распознавать превышение скорости до 250 км/ч, выезд на тротуар или трамвайные пути и другие нарушения. Предполагается, что ГОСТы помогут водителям доказывать свою невиновность.

Никита Щуренков, Марина Курганская