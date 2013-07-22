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22 июля 2013, 15:29

ПДД

Московским водителям разрешат ездить без номеров

Москвичам разрешат ездить без госномеров

В Госдуме рассмотрят законопроект, который разрешит москвичам ездить на своих автомобилях без государственных номеров, но только в том случае, если их украли накануне.

Соответствующие изменения в законодательство предложили внести депутаты от фракции ЛДПР.

Чтобы беспрепятственно передвигаться по городу без госномеров, водителю нужно иметь с собой талон-уведомление, а также копию заявления в полицию о том, что номера повреждены или украдены.

Сейчас управлять машиной без госномеров категорически запрещено. Водители могут быть оштрафованы или вовсе лишены прав. Законопроектом предусматриваются новые поправки в административный кодекс страны.

ПДД законопроекты водители номера
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