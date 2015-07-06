Общественным транспортом пользуются 66% москвичей – эксперт

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Общественным транспортом пользуются 66 процентов жителей столицы. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

"Общественным транспортом пользуется довольно большое количество москвичей. Два года назад этот показатель был 58 процентов, а сегодня – уже 66 процентов, а в часы пик – до 71 процента", – сказал он.

Горшков также отметил, что сейчас по Москве курсируют 110 автобусов с камерами видеонаблюдения, фиксирующие правонарушения на дорогах.

"Сейчас в городе четыре полуэкспрессных маршрута, которые проходят по основным магистралям столицы, в том числе по Волоколамскому и Ленинградскому шоссе. По ним курсирует 110 автобусов с камерами", – сказал он.

Эксперт добавил, что в ЦОДД планируют развивать этот проект: "Мы считаем этот проект очень успешным, потому что за счет фиксации нарушений повышается скорость движения автобусов. Будем его развивать. Как только водитель начинает понимать, что если он будет ехать перед автобусом, то будет наказан, он перестает выезжать на полосу общественного транспорта".

Заместитель руководителя ЦОДД - о камерах наблюдения на автобусах

Горшков добавил, что, если и одно и то же правонарушение фиксирует камера в автобусе и любая другая камера, по ним выписывается один штраф.

Отметим, количество зафиксированных видеокамерами нарушений ПДД за полгода снизилось на 30 процентов. Всего камеры зафиксировали за период с января по июнь 17,4 миллиона нарушений. При этом показатель аналогичного периода 2014 года составил почти 25 миллионов нарушений.

Кроме того, за шесть месяцев этого года на 30 процентов снизилось количество нарушений скоростного режима – до 8,2 миллиона. Количество нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу общественного транспорта, уменьшилось до 8,5 тысячи (на 31 процент).