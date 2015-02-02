Срок ожидания экзамена в ГИБДД предлагают сократить до месяца

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НП "Гильдия автошкол" готовит письмо в ГИБДД с просьбой сократить срок ожидания экзамена на водительские права. Как пояснил M24.ru рассказал председатель правления "Гильдия автошкол" Сергей Лобарев, он должен составлять не более месяца с момента подачи документов в Госавтоинспекцию. По словам Лобарева, сейчас на ожидание первого испытания в ГИБДД у ученика может уйти от месяца до трех. За это время навыки вождения ослабевают, а дополнительные занятие стоят немалых денег. В Госавтоинспекции M24.ru сказали, что рассмотрят инициативу, когда она поступит в ведомство. По словам замглавы ГИБДД РФ Владимира Кузина, в феврале для общественного обсуждения опубликуют новый административный регламент по проведению экзаменов.

Лобарев рассказал, что обращение в Госавтоинспекцию будет направлено в первых числах февраля. “Если, к примеру, ученик подает документы в ГИБДД на сдачу экзамена не через свою автошколу, а сам, то Госавтоинспеция может проверять его документы месяц, а потом назначить экзамен еще через два, - объяснил ситуацию Лобарев. - За это время навыки вождения теряются. Экзамен - это государственная услуга, необходимо, чтобы она предоставлялась хотя бы в течение месяца с момента подачи документов”.

Директор Ассоциации автошкол Москвы Елена Зайцева рассказала, что с проблемой ожидания экзамена сталкиваются не только ученики, которые идут сдавать на права не в то отделение ГИБДД, к которому приписана автошкола, но и остальные кандидаты. “Эта проблема стала особенно актуальной в последние три года, - рассказала Зайцева. - Бывает так, что автошкола выпускает 100 человек в месяц, а на экзамен в ГИБДД может записать только 20 учеников. Испытаний приходится ждать по два-три месяца. Объективно, штат инспекторов, принимающих экзамены на права, необходимо увеличивать в два раза, чтобы повысить скорость самой процедуры”.

По словам Зайцевой, также необходимо определить время ожидания экзамена уже в ГИБДД. Сейчас это нигде не регламентировано. Она отметила, что очереди на практическую часть, которая проходит на площадке или в городе, ученики ждут по три-четыре часа, причем иногда на улице в мороз, снег или дождь.

“Сотрудники ГИБДД объясняют эту проблему нехваткой кадров и времени, - продолжила Зайцева. - Они ссылаются на то, что кандидаты плохо подготовлены и с первого раза сдают экзамен на права единицы. Поэтому одни и те же люди приходят на экзамен по несколько раз, занимая много времени у гаишников". Она отметила, что записаться на пересдачу тоже сложно, ее могут тоже поставить через месяц.

В октябре 2014 года правительство РФ приняло постановление “О допуске к управлению транспортными средствами”, которое позволило сдавать на права в любом регионе страны, однако исключило возможность самостоятельной подготовки. По срокам в нем регламентирована только четвертая пересдача, которую ГИБДД имеет право назначить не раньше, чем через месяц. Положительная оценка на теоретическом экзамене действует шесть месяцев. При этом конкретных сроков назначения первого экзамена и рассмотрения документов будущего водителя в постановлении нет. Зато в нем говорится, что ГИБДД должна разработать административный регламент по приему экзаментов.

Заместитель руководителя ГИБДД России Владимир Кузин подтвердил M24.ru, что регламент сейчас разрабатывается. “Он будет готов в первом квартале этого года, - рассказал Кузин. - Документ опубликуют в сети для общественного обсуждения уже в начале февраля. В регламенте будет прописан порядок действий при проведении экзамена”. Кузин отметил, что Госавтоинспекция рассмотрит предложения Гильдии автошкол по поводу срока назначения экзамена, как только получит их. При этом, по словам Кузина, от будущих водителей в ГИБДД по этому поводу не поступало. При этом в Гильдии автошкол отмечают, что постоянно получают жалобы от своих клиентов.

Новая система работы автошкол В августе 2014 года вступил в силу приказ Минобрнауки о новых требованиях к автошколам. Теперь каждой из них нужно иметь площадку для учебной езды площадью минимум 0,24 гектара (это примерно половина футбольного поля), а также согласовывать материально-учебную базу с ГИБДД. С 12 августа набор новых учащихся в автошколы был прекращен до того момента, пока они не пройдут переаттестацию на соответствие новым требованиям. Сейчас из более чем 350 автошкол, которые действовали в Москве в прошлом году, работают порядка 80 учебных заведений. Список обновляется на

В августе 2014 года вступил в силу приказ Минобрнауки о новых требованиях к автошколам. Теперь каждой из них нужно иметь площадку для учебной езды площадью минимум 0,24 гектара (это примерно половина футбольного поля), а также согласовывать материально-учебную базу с ГИБДД. С 12 августа набор новых учащихся в автошколы был прекращен до того момента, пока они не пройдут переаттестацию на соответствие новым требованиям. Сейчас из более чем 350 автошкол, которые действовали в Москве в прошлом году, работают порядка 80 учебных заведений. Список обновляется на сайте ГИБДД . Из-за этого тарифы выросли на 25-30%. В Москве обучение подорожало с 25-33 до 45-48 тысяч рублей. Продолжительность курсов увеличилась примерно на месяц.



Первый замглавы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков согласен, что срок между окончанием автошколы и сдачей экзамена должен быть разумным. “Иначе ученики могут потерять навыки управления автомобилем, которые у них и так не очень большие. Если летом учился, а зимой пошел сдавать, то на экзамене будет намного больше”. Депутат отметил, что срок экзамена должна определять Госавтоинспекция, но к обсуждению этого вопроса при необходимости можно подключить Минобрнауки РФ.

Вице-президент общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Алексей Дозоров отметил, что срок проведения экзамена в ГИБДД зависит еще и от работы автошколы. Есть заведения, которые буквально через неделю после окончания учебы отправляют документы гаишникам, есть те, у кого трудности в отношениях с ГАИ. “Если же установят четкий срок для всех,это будет позитивно, потому что поможет сэкономить деньги учеников, которые им приходится тратить на дополнительные уроки с инструкторами. Такие уроки приходится брать, чтобы не потерять навыки”, - добавил эксперт.

Анастасия Мальцева