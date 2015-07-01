Форма поиска по сайту

01 июля 2015, 09:10

Безопасность

Фликеры на одежде пешеходов стали обязательными

Фото: ТАСС/Елена Пальм

С 1 июля пешеходы обязаны носить фликеры или иметь на одежде светоотражающие элементы во время прогулок вдоль дорог вне населенных пунктов в темное время суток. Нарушителям нового правила дорожного движения грозит штраф на 500 рублей.

"При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств", – говорится в пункте 4.1 правил дорожного движения. Норма вступает в силу с сегодняшнего дня.

Штрафовать нарушителей будут инспекторы ДПС.

Пешеходов обязали носить фликеры во многих странах. В частности, такой закон с 2010 года действует в Белоруссии. Таким же образом обезопасили себя на дорогах пешеходы Швеции, Финляндии (там ношение фликеров или катафотов обязательно даже при движении в населенном пункте), Латвии и Эстонии.

Ранее m24.ru сообщало о возможности принятия поправок в законодательство, позволяющих сделать фликеры обязательными элементами для детской одежды. По мнению чиновников, это позволит снизить детский травматизм на дорогах.

