Автомобилисты смогут пожаловаться на агрессивных водителей в ГИБДД

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Для агрессивных водителей предлагают ввести серьезные наказания. За дрифт, "игру в шашечки" и другие рискованные трюки владельцев авто могут лишить прав прямо на месте. Такие предложения прозвучали во время открытого обсуждения поправок в ПДД.

Автоэксперт, член общественного совета при "Росавтодоре" Игорь Моржаретто рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что автомобилисты смогут присылать в ГИБДД видеозаписи опасного вождения, чтобы наказать лихача.

"Власти собираются сделать программу для смартфонов, которая позволит все четко отснять и привязать к местности и времени. Также планируется провести законопроект, который обяжет следствие и суд принимать видео, соответствующие определенным характеристикам (сейчас суд принимает видео в качестве доказательства по желанию). И третье – данные отправителя видео будут закрыты для лихача", – пояснил он. Эксперт отметил, что в России агрессивно ездят 4 процента водителей.

Добавим, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил привязать штрафы к стоимости автомобиля, а также наделить сотрудников ГИБДД правом изымать права у водителей на месте нарушения. Причем, вернуть их можно будет только через полгода.

Обсуждая этот законопроект, эксперты ссылались на заграничный опыт, где уже введено понятие "опасная езда".

Ранее m24.ru сообщало, что понятие "агрессивное вождение" может появиться в правилах дорожного движения. Над поправкой работают инспекторы ГИБДД. Инициативу поддерживают и столичные водители. Однако у экспертов идея вызывает споры. По словам автоюристов, определить, что попадает под определение "опасная езда", а что нет, будет очень сложно.